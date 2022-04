Klein erklärte gegenüber unserer Zeitung weiter, dass es vor einigen Tagen ein erstes Gespräch mit der Stadtverwaltung, Vertretern der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte (HÖB), der Volkshochschule (VHS) und den Fraktionsvorsitzenden der CDU und SPD im Stadtrat gegeben habe. Sein Unternehmen habe deutlich gemacht, dass „der Betrieb der Jugendherberge für die Johannesburg eine Chance werden könne, ihre bewährte Arbeit in der Region mit jungen Menschen weiter auszubauen und fortzusetzen.“ Zu den Details des Konzeptes wollte sich Klein nicht äußern. „Dafür ist es noch zu früh. Wir wollen jetzt erst einmal kurzfristig mit der Stadtverwaltung eine Begehung des Hauses machen und dann unsere Konzeption verfeinern.“ Davon hänge dann ab, wie es und ob es weitergehe. Fest stehe aber, dass der Charakter einer Jugendherberge erhalten bleiben soll und es nicht zu einem Neubau komme.

Nach Informationen unserer Zeitung sehen die Überlegungen der Johannesburg vor, die Jugendherberge zukünftig ganzjährig zu betreiben. Neben dem bisherigen Gästebetrieb – vornehmlich von März bis Oktober – soll das Angebot um Übernachtungsmöglichkeiten für ortsansässige Bildungsträger erweitert werden. So könnten für Teilnehmer von Kursen bei der Handwerkskammer oder der VHS sowie als Ergänzung für die HÖB Unterkünfte preiswert angeboten werden. Denkbar sei im Bereich der gastronomischen Versorgung auch eine Kooperation mit dem Sozialen Ökohof. Insgesamt könne das Gästehaus so auch einen Beitrag zu einer Weiterentwicklung der Zusammenarbeit der Bildungsträger leisten.

In den laufenden Betrieb des zukünftigen Jugendgästehauses sollen auch die Leistungsmöglichkeiten der Johannesburg einbezogen werden. Zur Unterstützung des jetzigen Betreiberehepaares könnten Auszubildende (Köche, Helferin im Gastgewerbe und in der Hauswirtschaft etc.) im Rahmen einer überbetrieblichen Ausbildung praktische Erfahrungen sammeln.

Erfreut über das Interesse der Johannesburg ist der Papenburger Bürgermeister Jan Peter Bechtluft. „Ich finde es gut, dass sich die Johannesburg dieser Aufgabe annehmen und uns ein Konzept für den Fortbestand der Jugendherberge anbieten will.“ Es sei für die politische Entscheidung von Vorteil, zwischen zwei Alternativen wählen zu können. Bereits vor knapp zwei Wochen hatte das Institut für Erwachsenenbildung (IEB) aus Nordhorn im Wirtschafts- und Tourismusausschuss der Stadt ein Konzept für ein Sport- und Jugendhotel vorgelegt. Kern der Überlegungen der IEB ist die Schaffung von Unterkünften mit Hotelstandard zu Preisen, wie sie in neuen Jugendherbergen verlangt werden. Auch die IEB will – ähnlich wie die Johannesburg – vornehmlich Jugendliche mit Behinderungen oder Lerndefiziten einstellen und ausbilden. Auch Langzeitarbeitslose könnten dort eine Fortbildung oder Umschulung im kompletten Bereich Hotel- und Gastgewerbe machen.

Mit Blick auf die Entscheidung zwischen den beiden Konzepten machte Bürgermeister Bechtluft im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich, dass er zwar den Kooperationsgedanken zwischen den Papenburger Einrichtungen ausdrücklich begrüße, „aber wir als Stadt keinen der beiden Anbieter bevorzugt behandeln werden“. Es gelte, beide Konzepte schnell auf Herz und Nieren zu prüfen, denn „wir haben nur noch drei Monate, bis das Haus vom Jugendherbergsverband geschlossen wird“. Es sei fünf vor zwölf, denn für die Mitarbeiter der jetzigen Jugendherberge und mit Blick auf das Inventar müsse zügig gehandelt werden. Er sei optimistisch, dass „wir zu einer guten Lösung kommen“.