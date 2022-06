Nach dem Ende ihrer «Femme Fatale»-Tournee in Nordamerika tritt Spears am 22. September im russischen Sankt Petersburg auf. Es folgen Konzerte in der Schweiz, Frankreich, Skandinavien, Großbritannien und den Niederlanden. Am 18. Oktober steht ein Auftritt in Köln an. Laut Tournee-Kalender geht ihre Europareise am 9. November in Portugal zu Ende.