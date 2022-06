Jim Carrey will sich von seiner Luxusvilla trennen. FOTO: Paul Buck Vermischtes Jim Carrey verkauft Millionen-Villa in Malibu 24.06.2012, 15:57 Uhr

Hollywood-Star Jim Carrey (50) will sich von seiner Luxusvilla im kalifornischen Badeort Malibu trennen. Wie die «Los Angeles Times» am Sonntag berichtete, bietet der kanadische Komiker das moderne zweistöckige Haus in der strandnahen Malibu Colony für knapp 14 Millionen Dollar zum Verkauf an.