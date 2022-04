'"'Natürlich sind wir dem Rat dankbar für die Entscheidung'"', sagen Vorsitzender Fritz Wellmann und der '"'Kunstrasenspezialist'"' beim TuS, Thomas Niebusch. Doch dann kommt ihr '"'aber...'"' Denn seit Jahren werde über den Platz geredet, und in der Zeit seien die Kosten immer weiter gestiegen. '"'Hätte der Rat jetzt nur 10000 Euro weniger bezuschusst, hätten wir das Projekt begraben können.'"'

'"'Wir wissen, wie die Finanzlage der Stadt Bad Iburg ist, aber Hasbergen zum Beispiel gibt seinem Verein 400000 Euro'"', sagt Wellmann. Der Kunstrasenplatz sei kein Luxusprojekt für Glane, sondern komme der Jugendarbeit und allen Fußballspielern Iburgs zugute.

'"'Wir sehen es doch jetzt schon: Wenn im Winter nicht gespielt werden kann, bleiben Jugendliche weg. Da können dann langfristig andere soziale Probleme auftreten'"', sagen die TuS-Mitglieder.

70000 Euro erhofft sich der TuS vom Landessportbund, gut 30000 Euro könnten durch Eigenleistungen eingespart werden. Fehlen 170000 Euro. '"'100000 Euro hätten wir geschafft, aber jetzt wird es schwer.'"' Zumal man angesichts weiter steigender Preise gerne in diesem Jahr mit dem Bau beginnen möchte.

Wie kommt man an Geld? Der Förderverein wird am 20. März (Schützenhaus Glane) ein Doppelkopfturnier veranstalten und am 30. August ein großes Konzert mit der Kölner Band '"'Szenario'"' im Schloss (Der Vorverkauf läuft bereits). Ferner sollen für das Sponsoring Bürger und Geschäftsleute angesprochen werden, und schon seit längerem läuft der '"'Verkauf'"' von Urkunden über symbolische Stücke des Kunstrasenplatzes.

Bei der Generalversammlung am 28. März soll über einen Antrag entschieden werden, eine auf zwei Jahre begrenze Ergänzungsangabe (12 Euro im Jahr) von den Mitgliedern zu erheben, außerdem braucht der Vorstand die Einwilligung für einen Bankkredit.