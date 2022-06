213 Stimmen für Göhner und 57 für Berghegger – dass Hoyels Traumergebnis nicht Bestand haben würde, war dem Riemsloher natürlich klar, als er gegen 18.30 Uhr mit seiner Frau Ulla in der Gaststätte Schmitz auftauchte. Per Handy wurden ihm die Ergebnisse aus dem Stadthaus übermittelt, über Radio verfolgten die immer zahlreicher eintreffenden Genossen die Kommunalwahlen in Stadt und Landkreis Osnabrück. Die Stimmung blieb gedämpft.