Nachdem der Hollywood-Schauspieler («127 Hours») vor kurzem ein Video von sich im Netz veröffentlichte, auf dem er seine Lippen synchron zu dem Song «Love You Like A Lovesong» von Selena Gomez bewegte und schmachtend beim Autofahren in das Kameraobjektiv blickte, hat er sich jetzt für seine neue Playback-Show Rihannas «You Da One» vorgenommen.

«Worst lip syncher ever» (schlimmste Lippensynchronisation aller Zeiten) hat er seine schräge Performance mit wirrem Haarschopf genannt, die auf seiner «WhoSay»-Seite zu sehen ist.