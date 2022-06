Obwohl die Räum- und Streudienste sowohl an Silvester als auch am Neujahrstag pausenlos im Einsatz waren, kam es zu teilweise massiven Verkehrsbehinderungen, die eine Reihe kleinerer Verkehrsunfälle nach sich zogen: Wie zum Beispiel auf der Westumgehung in Bakum, wo ein Pkw unweit des Einmündungsbereiches Oldendorfer Straße glättebedingt in den Graben rutschte. Ein Abschleppunternehmer rückte an, um das Auto wieder auf die Fahrbahn zu ziehen.