Einer der Kritiker ist der stellvertretende Vorsitzende der Jägerschaft im Altkreis Osnabrück, Hendrik Pannenborg. Nach der Veröffentlichung der Nachricht in unserer Zeitung habe sein Telefon am Donnerstag kaum noch stillgestanden, sagte Pannenborg gestern, der auch Bezirksförster ist. Jetzt habe offenbar auch den Kreisjägermeister die „allgemeine Panik vor der weißen Angst ergriffen“. Die Witterungsverhältnisse seien aber nicht besorgniserregend. Jäger würden sich in den Revieren auch ohne derartige Anordnungen verantwortungsvoll verhalten. Pannenborg kritisiert auch Spiekers Aufruf zur Fütterung bestimmter Wildarten: „Unsere Waldflächen im Osnabrücker Land bieten immer noch genügend Nahrung ohne Notlagen.“ Pannenborg fordert auch eine teilweise Aufhebung des Jagdverbotes. Die Ansitzjagd von einem Hochsitz aus müsse weiterhin möglich bleiben. Die sogenannten Treib- und Drückjagden auf Niederwild (z. B. Hasen, Fasane, Enten) seien ab dem heutigen Freitag ohnehin wegen des Beginns der Schonzeit beendet.

Spieker reagierte auf die Kritik gestern eher verhalten: „Ich bin enttäuscht, dass viele Jäger jetzt so ein Theater machen.“ In begründeten Ausnahmefällen könne die Untere Jagdbehörde der Kreisverwaltung aber für bestimmte Reviere Ausnahmen vom Jagdverbot genehmigen. Die von Pannenborg vorgeschlagene generelle Genehmigung für alle Ansitzjagden sei aber gesetzlich nicht zulässig.

Nach Rücksprache mit dem Landkreis teilte Spieker gestern aber mit, dass die Jagd auf Wildschweine trotz Anordnung der Notzeit erlaubt sei. Begründung: die möglicherweise größeren Schäden durch diese Tiere und die Furcht vor einer Schweinepest.