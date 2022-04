Der 51-jährige Murray gilt als angesehener Herzspezialist und hat Zulassungen in mehreren US-Bundesstaaten. Seine Praxis in Las Vegas hatte Murray geschlossen, nachdem Jackson ihn zu seinem persönlichen Arzt ernannt hatte und Murray bei ihm eingezogen war. Der Musiker sollte fit werden für sein Comeback. Es heißt, der 50-Jährige habe dem Mediziner vertraut. Dieses Vertrauen bringt ihm die Jackson-Familie nach dem Tod des Künstlers nicht mehr entgegen.

Derzeit sieht sich Murray mit Vorwürfen und Gerüchten konfrontiert: Er war der Mensch, der für Jacksons Leben verantwortlich war und seinen Tod trotz seiner Wiederbelebungsversuche nicht verhindern konnte. Das Misstrauen gegen Murray wächst und seine Vergangenheit beschäftigt die amerikanischen Medien. Er habe schwere finanzielle Probleme, heißt es. Allein 2008 soll Murray Medienberichten zufolge rund 400 000 Euro Schulden angehäuft haben. Neunmal habe er schon wegen unbezahlter Rechnungen vor Gericht gestanden. Sein Privatleben war bewegt: Murray hat sechs Kinder mit verschiedenen Frauen.

Der Arzt wollte mit der Betreuung Jacksons seiner Karriere eine neue Richtung geben. Er bezeichnete die neue Aufgabe selber einmal als einmalige Gelegenheit in seinem Leben. Ein paar Monate später sitzt Murray der Polizei gegenüber und muss erläutern, was sich in den letzten Stunden von Jacksons Leben zugetragen hat und welche Rolle er dabei spielte.