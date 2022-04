"Jacko"-Fans improvisieren eine Gedenkstätte mit Blumen, Fotos und Kerzen. FOTO: Archiv Vermischtes Jackson-Fans versammeln sich an Münchner Gedenkort 25.06.2011, 14:25 Uhr

Mehrere Dutzend Fans haben sich am zweiten Todestag von Michael Jackson an einem improvisierten Denkmal in München versammelt. Andächtig betrachteten sie Plakate und Fotos des Pop-Stars sowie handgeschriebenen Abschiedsbriefe.