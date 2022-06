Auf der Krebsburg treffen die Geflügelzüchter inzwischen viele gute Bekannte. Ein Teil der Bewohner lebt schon seit Einrichtung des Heims vor fast 30 Jahren in Ostercappeln. Zehn Jahre Osterbesuch aus Venne kennen natürlich noch entsprechend mehr Krebsburger. Seit Ostern 2003 hat sich auf der Anlage übrigens wieder einiges getan. So ist der Hof des früheren Gutes neu gestaltet und gepflastert. Auch die Straße, die am Wohnheim entlang führt, wurde instand gesetzt. Beim Nutz- und Rassegeflügelzuchtverein blicken die Mitglieder bereits auf das nächste Jahr. Der Verein kann dann den 100. Geburtstag feiern.

Das Jubiläumsjahr beginnt Ende Februar mit der Kreisverbandsschau und dem offiziellen "Geburtstagsakt". Im Sommer 2004 ist Venne Gastgeber der Kreisverbandsjugendschau, und im Dezember findet die traditionelle Geflügelschau statt. Gewachsene und gute Traditionen soll man pflegen. "Wir kommen im nächsten Jahr ganz bestimmt wieder", so Gering.