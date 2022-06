Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Investor für Osmo-Werk über Nacht abgesprungen 21.02.2002, 23:00 Uhr

,,Der Investor für Osmo in Papenburg ist über Nacht abgesprungen". Diese Hiobsbotschaft hat gestern auf Anfrage unserer Zeitung Insolvenzverwalter Michael Mönig kundgetan. Damit scheint für die insgesamt 180 Mitarbeiter an der Papenburger Seeschleuse der Weg in die Arbeitslosigkeit bereits binnen weniger Wochen vorprogrammiert. Das Traditionsunternehmen Ostermann & Scheiwe hatte Ende vergangenen Jahres den Insolvenzantrag beim Amtsgericht in Münster gestellt.