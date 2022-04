Der Ansatz des '"'Print-Projektes'"': Fremdenfeindlichkeit und Schwierigkeiten, sich einer neuen Kultur anzupassen, sind kein Jugendproblem. Aber es muss früh gehandelt werden, damit junge Menschen unabhängig von ihrer Herkunft in der Gesellschaft zu Hause sind. Seit 2001 wird '"'Print'"' in der Belmer Jugendarbeit umgesetzt.

Wie Marion Freericks betonte, komme in Belm - neben der sozialpädagogischen Arbeit in den Einrichtungen der Kirchen und der Kommune - der Integration von Jugendlichen in den Vereinen besondere Bedeutung zu. Ziel sei es, ein soziales Netzwerk aufzubauen und dadurch die gegenseitige Akzeptanz zu stärken.

Projekte wie der Zirkus Belmelli, die Beteiligung an Ferienspaßaktionen oder die Broschüre '"'Was geht ab?'"' richten sich an alle Kinder und Jugendlichen der Gemeinde, jedoch gelte es Hemmschwellen bei den Kindern von Aussiedler- und Migrantenfamilien abzubauen. Insbesondere Sportangebote in Zusammenarbeit mit Vereinen seien geeignet, die Integration optimal voranzutreiben. So hätten beispielsweise Schnupperangebote in Trendsportarten großen Zulauf. Dazu gehörten Kurse in Bogenschießen, Taekwon Do, aber auch in Basketball und Hip-Hop. Die Resonanz zeige, dass die Jugendarbeit in Belm mit diesen Angeboten richtig liege. Gerade Jungen und Mädchen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren fühlten sich angesprochen. Einerseits seien sie in der Regel sehr schwierig zu erreichen, andererseits müsse besonders Jugendlichen in dieser Altersstufe Orientierung gegeben werden.

Wie Marion Freericks weiter berichtete, hat sich aus der anfänglichen Skepsis der Vereine inzwischen eine rege Zusammenarbeit entwickelt, die nicht zuletzt dem inzwischen gut etablierten und funktionierenden Netzwerk des Gemeindejugendringes zu verdanken sei. Die Befürchtung mancher Vereine, dass ihnen durch die offenen Angebote Konkurrenz erwachse, habe sich als unbegründet erwiesen. Vielmehr würden den Kindern und Jugendlichen aus den sozialen Brennpunkten durch die begleitende sozialpädagogische Betreuung soziale Kompetenzen vermittelt, die auf eine spätere Vereinsmitgliedschaft vorbereiteten. Insofern diene die offene Jugendarbeit gleichermaßen der sozialen Integration wie auch der Rekrutierung des Vereinsnachwuchses.

Die Mitwirkung der Vereine sei umso wichtiger, als dass der Integrationsprozess nach Ablauf des Projektes in gut zwei Jahren über die bis dahin vorhandenen Strukturen sichergestellt werden müsse, erklärte Marion Freericks. Eine Fortführung des '"'Print-Projektes'"' ist derzeit fraglich. Ursprünglich nur bis Ende 2006 angesetzt, ergab jedoch die Einschätzung aller beteiligten Träger beim '"'Halbzeit-Kongress'"', der diesen Monat in Hannover stattfand, dass auch weiterhin Bedarf am Präventions- und Integrationsprogramm besteht. Die landesweite Fortführung des Projektes soll nun - abhängig von der Haushaltslage - im nächsten Jahr entschieden werden.