Bei einem Ortstermin mit Arndt Eggelmeyer, Untere Naturschutzbehörde des Landkreises, und mit Christian Schreiber, öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, erläuterte Böhm das Projekt. In den vergangenen Jahren haben zwischen der Stadt Meppen, den Naturschutzbehörden und weiteren Ämtern Koordinierungsgespräche stattgefunden, in denen die Entwicklung der teilweise noch intakten Hochmoorflächen im Vordergrund stand.

Während in den ersten Jahren der Erwerb der kleinteiligen Flächen, so genannter Torfstichrückgabeflächen im Vordergrund stand, solle nun auch die geplante Wiedervernässung für einen ersten Teilbereich forciert werden. Dazu sei zunächst eine genaue Kenntnis der Geländehöhen erforderlich, damit geeignete Maßnahmen zur Rückhaltung des anfallenden Oberflächenwassers durchgeführt werden können. '"'Eventuell müssen wir auch einige Wälle aufschütten, damit das Wasser nicht mehr abfließen kann'"', so Böhm.

Die Messungen führt zurzeit das Büro Schreiber für die Stadt Meppen durch. Um eine rationelle und genaue Höhenaufnahme vor dem Beginn der Vegetationsphase zu ermöglichen, wird eine Kombination aus Satellitenvermessung (GPS) und erdgebundener Vermessung mit einem selbstständig zielverfolgenden Tachymeter eingesetzt. Aus den örtlich ermittelten Daten ergibt sich direkt ein digitaler Höhenplan.

Nach Auswertung der Geländeaufnahmen sollen möglichst zeitnah die erforderlichen weiteren Maßnahmen erfolgen.