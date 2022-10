'"'Kinder arbeiten für deutsche Grabsteine'"' ist der Akademieabend überschrieben, der um 19.30 Uhr beginnt. Eingeladen zu der Veranstaltung sind Vertreter von Gemeinden, Steinmetze und Bestatter sowie alle an dem Thema interessierten Bürger. '"'Die Arbeit in den indischen Steinbrüchen ist eine moderne Form der Sklaverei'"', sagt Christian Griep-Raming. Der Aschendorfer Dekanatsjugendpfleger war über Misereor auf das Thema gestoßen. Bei einer Reise nach Indien hatte er sich Ende vergangenen Jahres selbst ein Bild von der erschütternden Situation der Kinder in den Steinbrüchen machen können. Nun möchte Griep-Raming Kirchen und Gläubige im Bistum für das Thema sensibilisieren. Maßgeblich auf seine Initiative hin wurde denn auch die Fastenmarschaktion unter den Leitgedanken '"'Leben im Steinbruch - Sozial- und Bildungsarbeit mit Steinbrucharbeitern in Indien'"' gestellt.

Der Fastenmarsch im Alt-Dekanat Aschendorf findet indessen zum 25. Mal statt. Die Jubiläumsaktion läuft am Sonntag, 11. März, in der Zeit von 7 bis 18 Uhr. Die Teilnehmer können an diesem Tag insgesamt 32 Stationen in Kirchengemeinden im nördlichen Emsland anfahren.

Ebenfalls am 11. März führt das Dekanat Emsland-Mitte die Aktion durch. Hier sind 16 Kirchengemeinden in und um Meppen in den Fastenmarsch eingebunden, der in der Zeit von 14 bis 18 Uhr stattfindet. 24 Kirchengemeinden beteiligen sich derweil am Solidaritätslauf im Dekanat Emsland-Süd, der für Sonntag, 18. März, geplant ist.

Alle drei Läufe unterstützen das Steinbruchprojekt des katholischen Hilfswerks Misereor, das mit den Organisationen '"'GRAVIS'"' im Bundesstaat Rajasthan und '"'QWARIDS'"' in der Metropole Bangalore zusammenarbeitet. Hauptanliegen der Initiative ist es, bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für die Steinbrucharbeiter zu erzielen. 44 Millionen Kinderarbeiter gebe es schätzungsweise in Indien, von denen viele in Sand- und Granitsteinbrüchen Felsblöcke brechen müssten, berichtete Griep-Raming.

Welche Möglichkeiten die Kunden in Deutschland haben, etwas gegen die Kinderarbeit in Indien zu tun, und wie auch Kirchengemeinden und Kommunen aktiv werden könnten, solle bei dem Akademieabend im Ludwig-Windthorst-Haus diskutiert werden.