Göldi sei in guter körperlicher und seelischer Verfassung, erläuterte Zahaf. Nach Beendigung aller Formalitäten werde der Schweizer das Land vermutlich am Samstag oder Sonntag verlassen können. Göldi kommt damit einige Tage vor Ende seiner viermonatigen Haftstrafe frei.

Die Schweizer Außenministerin Micheline Calmy-Rey äußerte sich erleichtert über die Entwicklung. «Ich bin recht zuversichtlich», sagte die Ministerin in New York. Die Freilassung Göldis sei eine weitere Etappe auf dem Weg zur Lösung der Krise. Als nächstes Ziel nannte die Ministerin, dass Göldi in die Schweiz ausreisen könne. Garantien gebe es jedoch keine.

Göldi und ein zweiter Schweizer Geschäftsmann tunesischer Herkunft, Rachid Hamdani, waren in Libyen vor Gericht gestellt worden, nachdem der Sohn von Staatschef Muammar al-Gaddafi, Hannibal, im Sommer 2008 in Genf wegen der angeblichen Misshandlung von Hausangestellten vorübergehend festgenommen worden war. Ihnen wurden unter anderem Visavergehen vorgeworfen. Hamdani konnte Libyen später verlassen. Dagegen wurde Göldi im Februar zu der viermonatigen Gefängnisstrafe verurteilt.

Die libysche Zeitung «Quryna» schrieb am Freitag, die Freilassung Göldis, die ursprünglich für kommenden Samstag erwartet worden war, sei «ein Schritt, um die Differenzen zwischen Libyen und der Schweiz beizulegen». Die Zeitung gehört zu einem Medienkonzern, der von Gaddafis Sohn Seif al-Islam geleitet wird.

Hamdani zeigte sich über die Freilassung Max Göldis sehr erfreut. Er hoffe, er werde Göldi bald in der Schweiz wiedersehen, sagte Hamdani im französisch-sprachigen Schweizer Fernsehen TSR. «Hoffentlich ist der Leidensweg bald vorbei und wir sehen ihn bald wieder in der Schweiz», sagte er.