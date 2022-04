Die Staatsanwaltschaft warf der Ärztin vor, den meist an Krebs erkrankten Patienten im Alter zwischen 52 und 96 Jahren von Dezember 2001 bis Mai 2003 unangemessen hohe Mengen an Morphium und des Beruhigungsmittels Diazepam zugeführt zu haben. Die Morphium-Gaben hätten den Tod der Patienten verursacht oder beschleunigt, sagte Staatsanwältin Dietzel-Gropp: „Dies war der Angeklagten als langjähriger Internistin bewusst und war somit gewollt.“

Die beiden Anklageschriften sind rund 300 Seiten lang, die Akten umfassen mehrere tausend Seiten. Das Gericht will in den kommenden Monaten alle 13 Fälle eingehend betrachten. Veranschlagt sind sechs Verhandlungstage pro Fall. Der Prozess könne somit anderthalb bis zwei Jahre dauern, sagte Verteidiger Waldraff dem epd.

Mechthild B., die bis 2003 als Belegärztin in der Paracelsus-Klinik in Langenhagen bei Hannover arbeitete, wurde im Mai 2003 von der AOK angezeigt, weil hohe Morphin-Gaben aufgefallen waren. In der Klinik wurden daraufhin Patienten-Akten beschlagnahmt. Die Ärztin saß 22 Tage in Untersuchungshaft, kam jedoch gegen eine Kaution von 40.000 Euro frei. Ihre Zulassung als Ärztin ruht seither. Seit Mai 2006 betreibt sie in Bad Salzdetfurth bei Hildesheim eine privatwirtschaftliche Praxis für „Präventologie“ zur Vorbeugung gegen Krankheiten. folgt Korrespondentenbericht bis 1600 epd lnb mig mir