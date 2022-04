In der Jugendherberge Alfsee kann man einem deutschen Meister im Bogenschießen über die Schulter schauen und dabei ein intensives Grundtraining von der richtigen Körperhaltung bis zur Schießtechnik absolvieren (1. bis 6. Juni). Ein abwechslungsreiches Naturerlebnisprogramm bietet die Jugendherberge Hildesheim. In der Waldwoche (15. bis 21. Juli) können sich Kinder austoben und dabei Abenteuer unter anderem beim Bau von Baumhütten erleben. Was man alles mit Lehm machen kann, verrät der Lehmbau-Workshop in der Jugendherge Plön (6. bis 10. August).