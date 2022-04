'"'Die Systeme unterscheiden sich sehr, sind aber in Holland flexibler und freundlicher'"', fasste der vom Vorsitzenden Egon Kahlmeier begrüßte EURES-Berater Fons M. Schoolkate aus Gronau/Oldenzaal zusammen. Das '"'Sozialsystem unserer niederländischen Nachbarn'"' sei insbesondere für Grenzgänger von Bedeutung, die in beiden Ländern oder nur im benachbarten Ausland arbeiteten. Nach den Bestimmungen der EG-Verordnung gelte grundsätzlich immer nur die Rechtsvorschrift eines einzigen Mitgliedstaates.

Arbeitet ein in Deutschland wohnhafter Arbeitnehmer ausschließlich in den Niederlanden, so unterliegt er der niederländischen Versicherungspflicht. Ist er nur für einen befristeten Zeitraum in die Niederlande entsandt worden, gilt das deutsche Versicherungsrecht. Arbeitet jemand in beiden Ländern, liegt die Versicherungspflicht grundsätzlich im Wohnland.

Unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Einkommen sind alle Personen mit Wohnsitz in Holland in einer Volksversicherung nach dem Solidaritätsprinzip pflichtversichert. An Krankenkassenbeiträgen zahlt der Arbeitgeber in Holland 6,75 und der Arbeitnehmer 1,25 Prozent, für die Arbeitslosenversicherung der Arbeitgeber 1,55 und der Arbeitnehmer 5,8 Prozent. Für die Arbeitsunfähigkeitsversicherung muss der Arbeitgeber 5,1 Prozent löhnen, der Arbeitnehmer ist beitragsfrei. Der Beitrag gilt für ein Kalenderjahr und richtet sich nach dem bereinigten Bruttoeinkommen vom 1. November des Vorjahres.

Arbeitnehmer bis zu einem Einkommen von jährlich 32000 Euro sind pflichtversichert. Ihr Arztbesuch und ihre Medikamente sind kostenlos, Zusatzversicherungen sind möglich. Im Gegensatz zu Deutschland beträgt die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 104 Wochen und mindestens 70 Prozent. Stellen in Deutschland die Hausärzte die Arbeitsunfähigkeit fest, sind es in Holland die Versicherungsärzte. Aber es gibt in den Niederlanden den großen Unterschied zwischen Krankheit und Arbeitsunfähigkeit. Ist jemand krank, muss er nicht auch arbeitsunfähig sein.

Das Kindergeld macht in Holland im Vergleich zu Deutschland nur etwa ein Drittel aus. Arbeitslosengeld bezieht ein Grenzgänger in seinem Wohnstaat. Das Arbeitslosengeld für wohnhafte Arbeitnehmer in Holland beträgt 70 Prozent des Mindestlohns. Es wird nur für ein halbes Jahr gezahlt.