In dieser Karibik ist es ganz schön kalt 26.05.2006, 22:00 Uhr

Ein bisschen Karibik-Feeling wehte trotz kalter Temperaturen und Regenwolken am Donnerstag über dem Alfsee. Zum ersten Mal breitete eine Jugendgruppe ihre Schlafsäcke und Isomatten im neu errichteten Beachcamp aus und sorgte damit für die inoffizielle Einweihung des Hüttendorfs. Und wer in Häusern namens Jamaica, Bahamas oder Barbados übernachtet, sollte sich automatisch wie in der Karibik fühlen können.