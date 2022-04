Aber von Beginn an, so Goedejohann, sei die Partnerschaft auf die Zukunft ausgerichtet gewesen. Jeder wisse, wie wichtig der Blick über den eigenen Tellerrand hinaus ist. Das Miteinander habe sich auch deshalb so positiv entwickelt, weil die Bürger bereit waren, Vorurteile abzubauen und den Partner in seinem Anderssein kennen zu lernen. So sei die Partnerschaft selbstverständlich geworden. Und es gelte nun, alles zu tun, damit das so bleibe. Jeder Generation müsse aufs Neue ermöglicht werden, in den Partnerfamilien zu leben und etwas vom Alltag des jeweils anderen Landes zu erfahren. Diese Erfahrungen verlören auch in Zeiten der Globalisierung nichts von ihrer Bedeutung. Der Bürgermeister schloss mit den Worten: '"'Es lebe die Partnerschaft Bolbec-Wittlage.'"'

Der Bolbecer Bürgermeister Michel Havard, der als '"'großer Freund der Partnerschaft'"' begrüßt worden war, meinte, dass die Besuche hüben und drüben eigentlich immer zu kurz sind. Er unterstrich, dass im Laufe der Zeit die von Beginn an bestehende Herzlichkeit des Miteinanders einer tiefen Freundschaft Platz gemacht habe. Der Kreis der Teilnehmer wachse. Als besonders erfreulich bezeichnete er es, dass '"'so viele Schüler dabei sind'"'. Umgehend forderte er dazu auf, bei der Terminplanung für den Gegenbesuch 2007 die Herbstferien einzuplanen, damit Jugendliche aus dem Altkreis Wittlage dabei sein können.

Die Gemeinden, die vor Jahrzehnten Partnerschaften gründeten, die die Zeit überstanden haben, bildeten die Grundlage für ein vereintes Europa. Nicht vergessen werden dürften diejenigen, die vor mehr als 40 Jahren die Partnerschaft gewollt und begründet hatten. Nicht minder wichtig seien alle, die durch zahlreiche Begegnungen die Partnerschaft mit Leben erfüllten.

Martine Gille, die Vorsitzende des Comité d'échanges inter nations in Bolbec, erwähnte besonders die Gastgeberfamilien: '"'Ohne sie gäbe es keinen Austausch.'"'

Gastgeschenke wurden ausgetauscht. '"'Für die Originale hat es nicht gereicht'"', schmunzelte Havard bei der Übergabe von Gemälden an die drei Altkreis-Bürgermeister und die Wittlager Comité-Vertreter.