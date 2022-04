Der Grund für die starre Haltung der Europäischen Union liegt nach Einschätzung von Andrees zu einem Gutteil in den USA: „Sicher gibt es da einen Zusammenhang mit dem nach wie vor gültigen EU-Importverbot von amerikanischen Hormonfleisch“. So werde die USA ihrerseits sofort die Lieferungen von Fleisch aus Europa stoppen, wenn dort mit der Schutzimpfung begonnen werde. Die EU wolle diesem Konflikt offenbar aus dem Weg gehen und gebe beim Streit um die Impfung klein bei. Mit Verbraucher- oder Tierschutz habe das wenig zu tun. Der Landvolk-Geschäftsführer: „Hier geht es offensichtlich in erster Linie um Handelsrestriktionen, die sich die USA und die EU gegenseitig auferlegt haben“. Von den in naher Zukunft erneut anstehenden Verhandlungen der World Trade Organisation (WTO) erwartet Andrees kaum Verbesserungen. Die EU und die Bundesregierung wären nach Einschätzung von Andrees dessen ungeachtet gut beraten, endlich zu handeln. So sei der volkswirtschaftliche Schaden, den MKS allein in Großbritannien bereits angerichtet habe, ungleich höher als der eines Fleisch-Handelskrieges mit den USA. Die Industrie könne innerhalb weniger Tage genügend Impfstoff für alle Rinder, Schweine, Ziegen und Schafe in deutschen Ställen bereitstellen. Da die Impfung von Millionen Tieren selbst aber auch seine Zeit brauchen würde, dürfe kein Tag verschenkt werden. Auch wenn Deutschland bislang von der für Menschen ungefährlichen Tierseuche verschont geblieben ist, gebe es auch hierzulande „stets eine latente Gefahr“. So gebe es zum Beispiel in der Türkei oder Griechenland immer wieder einmal MKS-Fälle. Andrees erwartet, dass die EU in Sachen „Schutzimpfung“ nur dann umdenken wird, wenn die Tierseuche sich noch weiter ausbreitet und das Ausmaß des volkswirtschaftlichen Schadens nicht mehr absehbar ist.Der Landvolk-Geschäftsführer hofft, dass der aktuelle Seuchenzug die deutschen Landwirte doch noch verschont. „Wenn wir die nächsten vier Wochen ohne einen MKS-Fall überstehen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Maul- und Klauenseuche nicht zu uns kommt“. Andrees hält es für dringend notwendig, dass auch in den nächsten 14 Tagen keine Tiertransporte aus den Niederlanden und Großbritannien nach Deutschland rollen dürfen. Bis dahin müssten auch hierzulande die strengen Transportbeschränkungen weitergelten. Die Bauern würden jedenfalls alles tun, um das Verbreitungsrisiko zu minimieren.