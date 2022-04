Seit August 2003 wohnt sie im Haus Rieger, nachdem sie ihren Wohnsitz im benachbarten Bad Laer aufgegeben hatte. '"'Hier fühle ich mich wohl'"', antwortet die genügsame alte Dame auf die Frage, wie es ihr so ergeht, '"'es sind so nette Leute, von denen ich versorgt werde. Ich habe keinen Grund zur Klage!'"'

Gebürtig kommt Dora Kandora aus Berlin. Hier erblickte sie am 22. März 1908 als ältestes von drei Kindern eines Schlosserehepaares das Licht der Welt. Ihre Schulzeit fiel in die Zeit des 1. Weltkrieges, dann ließ sie sich zur Erzieherin ausbilden, heiratete und bekam zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen.

Wie in all den Jahrzehnten zuvor, erfreut sie sich auch heute noch an der Natur, sitzt, so oft es geht, im Garten und genießt das Zwitschern der Vögel. Dafür ist sie allerdings auf die Mithilfe des Pflegers angewiesen, denn sie sitzt im Rollstuhl. Auch wenn ihre Beine den Dienst inzwischen versagen, so reichen Sehkraft und Hörvermögen noch aus, um sich aus dem Fernsehen über Neuigkeiten aus dem lokalen Bereich und der Welt zu informieren. Besonders haben es ihr aber Unterhaltungssendungen mit Volksmusik angetan. Niemals versäumt Dora Kandora in der Seniorenresidenz zudem den ökumenischen Gottesdienst. Denn religiös sei sie als evangelisch Getaufte ihr Leben lang gewesen, erklärt sie.