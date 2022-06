Deuten konnte er die Zeichen zunächst nicht. Ein paar Kilometer weiter hatte Leclercq verstanden: Die Route war gerade bombardiert worden und der Asphalt brannte noch. "Ich habe eine Vorliebe für die Region", sagt der Journalist. Darum sei er auch vor einem Jahr in das ARD-Studio Kairo zurückgekehrt, das er schon von 1988 bis 1995 geleitet hatte.

Im Nahen Osten fallen 15 Staaten in seinen Zuständigkeitsbereich. In der Zeit davor beschränkte sich Leclercqs Aktionsradius als "Zweiter Chefredakteur" von "ARD aktuell" in Hamburg auf zwei Stockwerke. Hoch und runter ging es dort für Leclercq nur auf dem Weg zwischen den ständigen Redaktionskonferenzen für die "Tagesschau". "Dort lernt man viel über die Mechanismen der ARD. Nach vier Jahren habe ich gewusst, wie das Auto fährt: Vorwärts, rückwärts und was zu tun ist, wenn ein Reh kommt." Zu entscheiden, was in der "Tagesschau" gesendet wird, sei für ihn "spannend und ein Hammer" gewesen. "Immerhin sitzen da zehn Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. Aber dann wollte ich wieder selbst als Reporter arbeiten."

In Hamburg saß er mit Anzug und Krawatte am Tisch der ARD-Hierarchen. Jetzt in Kairo steckt er barfuß in Slippern und trägt bequeme Kleidung. Als Kriegsreporter sieht er sich nicht. "Wir machen auch viele gesellschaftspolitische Themen." Interviews mit den großen arabischen Staatsmännern sind auch möglich. "Wir Deutsche haben hier ein gutes Standing", meint Leclercq, "weil wir hier nie als Kolonialmächte aufgetreten sind." Um die Kontakte kümmert sich sein Mitarbeiter Zafer Kamal. Der Redakteur arbeitet seit 1971 für das Studio. "Politiker wie Mubarak stellen aber Bedingungen: Das Interview müsste in voller Länge gezeigt werden, also ungeschnitten und zur besten Sendezeit. Das ist bei der ARD-Programmstruktur nicht zu machen", sagt Kamal.

An Libyens Despot Muammar al-Gaddafi kamen die beiden ganz nah heran. "Wir warteten mit einer Journalistengruppe tagelang in einem Hotel, weil uns ein 'besonderes Ereignis' angekündigt wurde", erinnert sich Leclercq, "und dann musste auch jeder mitkommen. Wir begleiteten Gaddafis Rückkehr aus der Wüste in die Hauptstadt. Das war, als wäre man mit einer Rockband unterwegs."

Als Kriegsreporter sieht sich Leclercq nicht. "Ich habe Verantwortung für mein Team und erlaube mir, der Heimatredaktion zu sagen: Wenn im Flüchtlingslager gerade die Bomben fallen, dann müssen die 'Tagesthemen' auf den Bericht aus dem Flüchtlingslager eben einen Tag warten. Von der Zentrale habe ich deswegen kein einziges Mal Druck bekommen." Die Kollegen aus Frankreich seien da anders gestrickt und für Leclercq "die härtesten Berichterstatter seit Vietnam. Und darum haben sie dann auch die größten Verluste."