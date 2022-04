Die neue Photovoltaikanlage auf dem Hof von Heiner Böckmann (v. l.) besichtigten Reinhard Rehling, Katrin Middendorf, Norbert Feldkamp, Cord Leiber, Alfons Wieschmann und Karsten Klus. FOTO: Ilona Uphaus Vermischtes Im Rekordtempo zu neuen Solardächern 12.11.2008, 23:00 Uhr

Noch keine zwei Monate sind seit der Gründung der Genossenschaft „Energiequelle Neuenkirchen-Vörden e. G.“ vergangen, da stehen bereits sechs Photovoltaikanlagen in der südoldenburgischen Gemeinde vor der Fertigstellung. Eine der ersten Anlagen, die in Kürze ans Netz gehen werden, befindet sich in der Bauerschaft Ahe auf dem Hof von Heiner Böckmann.