12.03.2006, 23:00 Uhr

Traditionsreiche Privatbrauereien aus Deutschland und Österreich setzen auf Zusammenarbeit: Am 29. März wollen sie in Lübbecke die Organisation "Die Freien Brauer" aus der Taufe heben. Diese Vereinigung soll Engagement für Biervielfalt und Bierkultur bündeln, sagte Brauerei-Chef Christoph Barre am Freitagabend während des traditionellen Maibockanstichs in der Lübbecker Stadthalle.