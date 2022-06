Nach Angaben von Bürgermeisterin Liesel Höltermann weilt vom 22. bis 25 April eine Delegation aus dem früheren Bischofsburg in der Tuchmacherstadt. Auf dem Programm könnten je nach Interesse neben dem obligatorischen Empfang im Rathaus ein Besuch in Klärwerk, Verwaltung oder Schule beziehungsweise bei der Feuerwehr stehen. Ein Abstecher nach Osnabrück und ein abschließender Besuch im Tuchmacher-Museum runden das Programm ab.

"Um Fördermittel der EU zu erhalten, ist bereits ein Gegenbesuch geplant", kün digte Höltermann an. In Brüssel müsse vier Monate vor dem eigentlichen Termin der Besuch angemeldet und der Zuschussantrag eingereicht sein. Fest geplant ist der Besuch in Biskupiec vom 22. bis 27. August. Die Organisation hat Robert Bresch übernommen; das Achmeraner Ratsmitglied koordiniert die weiteren Schritte, nachdem der Stadtrat grundsätzlich zugestimmt hat. Hin- und Rückweg erfolgen mit dem Flugzeug; die Bramscher Gruppe soll aus 25 Personen bestehen. Im August soll ein Feuerwehrfahrzeug den polnischen Kameraden für die Erstausstattung übergeben werden.