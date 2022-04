Die Seligpreisung "Selig die Trauernden" sei eine Botschaft Jesu, mit der Glaubende etwas anfangen könne. Nicht isoliert betrachtet, sondern im Kontext eines Lebens- und Weltverständnisses könne es helfen und Trost spenden, das sich am Leben Jesu als Heilsgeschichte mit Gott orientiert. Mit Blick auf das gute Ende richte er die Menschen auf, gebe den Hoffnungslosen Hoffnung und den Verzweifelten Mut zum Leben. Jesus fordere jeden Einzelnen auf, mitzuarbeiten an dieser "Trauerarbeit" an der Welt und wie er zu trösten und Zuversicht und Hoffnung zu geben. Der Glaubende könne diesen Trost weitergeben, denn Glauben heiße doch, den Trost Jesu, seine Zukunftsvision von der vollkommenen Welt, anzunehmen, um dadurch inmitten aller Trauer getröstet zu werden. Der Glaube mache zwar nicht immun gegen alles menschliche Leid. Aber die Trauer des Christen habe "einen Haken, nicht um sich daran aufzuhängen, sondern um sich daran festzuhalten".

In seinen Kondolenzworten belegte Detlef Petry, Präsident des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB) in Koblenz, dass der Tod der drei Mitarbeiter und des Piloten "Anlass für eine tiefe Trauer und seelischen Schmerz" sei: "Wir verlieren Kollegen", so der Präsident, "die in Ausübung ihrer dienstlichen Pflichten verunglückt sind." Die Wertschätzung und Anerkennung, die den Toten zuteil würden, sollten den Angehörigen helfen, ihren Schmerz zu lindern.

"Wir alle können es nicht fassen, dass vier junge Menschen von uns gegangen sind", sagte Direktor Meyer-Raven in seinen Beileidsworten. Mitten in ihrem Berufsleben sei ihnen ein routinemäßiger Auftrag zum Verhängnis geworden. Ihr Tod sei für alle "ungemein schmerzvoll und tragisch", und tiefe Betroffenheit habe sich der ganzen Region bemächtigt, die sich mit der WTD 91 verbunden fühle. Mit "großer Freude" hätten die Verunglückten ihren Dienst versehen. Sie seien "uneingeschränkt beliebt, außerordentlich hilfsbereit und von großer Tatkraft" gewesen.

Dezernatsleiter und Mitarbeiter Dr. Hans C. Korff würdigte die Verstorbenen "aus dem Blickwinkel der allerengsten Mitarbeiter". Der Schmerz der Wunde und des Verlustes sei groß und würde noch lange anhalten. Die Angehörigen hätten viel an Verzicht und Zuneigung zum Wohle aller und der E-Stelle in ihre Söhne investiert. Dafür gebühre ihnen großer Dank.

Durch ihre Teilnahme am Trauergottesdienst bekundeten ihr Mitgefühl u.a. Dr. Weise als Vertreter des Ministeriums in Bonn, MdB Monika Heubaum, die Landtagsabgeordneten Karin Stief-Kreihe und Heinz Jansen, stellvertretender Stadtdirektor K.-H. Schlupper sowie stellvertretender Landrat Josef Egbers und Erster Kreisrat Reinhard Winter.