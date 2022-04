Bisher hat die Kommune in Zusammenarbeit auch mit dem Landkreis - wie berichtet - insgesamt sieben Bauabschnitte abgearbeitet. Der achte für den großen Innenhof steht noch aus. Er soll nun 2008 in Angriff genommen und 2009 endgültig abgeschlossen werden. Im nächsten Jahr ist zunächst die Sanierung der Fassade für den Bereich der Verwaltung im Erdgeschoss sowie der zwei Klassenräume im Obergeschoss geplant - jeweils mit der Erneuerung der Heizanlagen und Regelungen.

Weiterhin will die Samtgemeinde in Absprache mit der Schulleitung dem Verwaltungstrakt eine Frischzellenkur verpassen. Einige der aktuellen Vorschläge: Das Sekretariat wird an den Beginn den Verwaltungsflures verlegt. Durch großzüge Verglasung und einen langen Tresen wird ein modernes Servicebüro geschaffen. Innerhalb des Sekretariates ist zudem ein von außen nicht einsehbarer Raum vorgesehen. Darüber hinaus soll der Verwaltungsflur mittels einer Leichtbauwand verengt werden, um so mehr Platz zu gewinnen.

Die restlichen Sanierungsarbeiten nebst neuer Außenanlage an der Fassade im großen Innenhof werden dann 2009 folgen.