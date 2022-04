Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Ideen für rund zwölf Hektar gesucht 11.08.2001, 22:00 Uhr

Erst von den Schrebergärten auf der dem Bahnhof gegenüberliegenden Seite erschließt sich so richtig, wie groß die Fläche ist, die in dessen Umfeld neu gestaltet werden könnte. Wo jetzt das Grün über nicht mehr benötigten Gleise üppig wuchert, könnten vielleicht Geschäfte oder Häuser entstehen, es könnte eine Fußgängerbrücke über das Gelände geben, die eine kurze Verbindung des Bramscher Bergs zum Bahnhof ermöglicht. Vieles mehr ist denkbar, zumindest theoretisch, denn ein Finanzier ist noch nicht in Sicht. Das hält die Mitglieder der Bramscher Initiative für den Bahnhof nicht davon ab, schon einmal Ideen zu sammeln.