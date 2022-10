Wo gibt es noch Landschaft? In einer Zeit, in der „von außen nicht mehr erkennbar ist, ob in einem Haus eine Schweinescheue, ein Industriebetrieb oder gar ein Altenpflegeheim untergebracht ist“, wie Landschaftsarchitekt Prof. Jürgen Milchert (Bremerhaven) es formulierte. Eine „schöne bäuerliche Kulturlandschaft finden wir noch in Kinderbüchern, oder in unseren inneren Bildern, in Wahrheit hat sich eine Agrarindustrie entwickelt“, bedauerte Milchert.

Aber auch die Wahrnehmung von uns Menschen, der Blick für Wiesen und Felder, Dörfer und Städte sei nicht mehr intakt, wenn es vielen beim Sommerurlaub nur auf Wasser, Strand, Hotel ankomme, meinte Moderator Prof. Dr. Hansjörg Küster (Universität Hannover).

Dr. Arno Weinmann (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Osnabrück) sprach von einer „geschundenen Landschaft, seit sich die Industrie so intensiv entwickelt hat“. Aber Gärten, die ohne die Landwirtschaft nicht denkbar wären, seien dazu da, die Sinne von uns Menschen immer wieder neu anzuregen. Dr. Jochen Bockemühl vom Goetheanum aus Dornach schlug in die gleiche Kerbe, indem er verdeutlichte, wie sinnvoll und bildend Natur und Landschaft seien. Anhand von zwei mitgebrachten Graspflanzen zeigte er anschaulich, „eine Ästhetik, die in und von der Natur entwickelt wird, der Natur eben nicht aufgedrückt wird!“

Dr. Hermann Glaser, Kulturwissenschaftler aus Rosstal, sprach von der „ästhetischen Erziehung des Menschen“, was bedeute, „seine Rationalität zu begrenzen“. Vernunft und Schönheit sollten sich versöhnen, der Mehrwert von Tieren und Pflanzen erlebt werden. Und: „Wir brauchen das Kunst-Schöne genauso wie das Natur-Schöne!“ Auch eine künstlich hergestellte Blume könne schön sein. Natur und Landschaft zu schonen, sie aber auch zu nutzen, „ohne sie zu übernutzen oder zu vernutzen“, dafür plädierte Prof. Dr. Jürgen Rimpau (Hannover). Es gehe um einen Abwägungsprozess zwischen den Erfordernissen am Markt für die Landwirtschaft auf der einen und der Landschaft des 19. Jahrhunderts auf der anderen Seite. Und: Wir Menschen müssten auch bereit sein, uns selbst zu ändern. Wir konsumierten 80 Kilogramm Fleisch pro Jahr... „Nur noch ein Fünftel davon - und moderne Tierhaltung sähe wieder anders aus!“

Beatrice Vogt aus München, Expertin für Kunst- und Kulturprojekte, führte an, die Natur müsse „wahrgenommen werden als das, was sie ist.“ Nicht die Vorstellung darüber dürfe dominant sein. Wir Menschen dürften und müssten mitgestalten. „Nachhaltigkeit ist Zukunftsfähigkeit“. Moderator Küster resümierte, Landschaft sei nicht nur Heimat, sondern müsse komplexer verstanden werden, „durch Bildung und Erziehung“. Aber oft stehe die Globalisierung dem leider entgegen.