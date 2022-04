Herr Semmelrogge, für welche Rolle würden Sie auf der Stelle alles stehen und liegen lassen?Am Theater würde ich gerne den Mephisto in Goethes Faust spielen. Das ist mein Traum. Beim Film würde ich gerne so einen Mister Marple spielen. Da würde ich sofort aufstehen.

Mister Marple – was ist das denn für einer?So ein Columbo-Detektiv, Eigenbrötler-Typ à la Semmelrogge halt. Der im Leben nicht gerade der Winner-Typ ist, aber nachher der unfreiwillige Gewinner wird. So ein verschrobener Detektiv, der vielleicht auch mal als Penner verkleidet ist oder als Koch in einer Küche ermittelt. Er soll aber ein Sympathieträger sein.

Sympathieträger, weil Sie in Ihrer bisherigen Karriere immer nur schräge Typen gespielt haben?Nein, nicht unbedingt. Eine Rolle eben wie zuletzt den Computerspezialisten Jockel in den Straßen von Berlin auf Pro7.

Aber Sie haben keine Traumrolle in Amerika?Die warten ja nicht auf mich. Da müsste ich nach Amerika ziehen. Aber ich lebe jetzt nun mal auf Mallorca, da fühle ich mich wohl. Gut, natürlich würde ich gerne auch mal eine Gastrolle bei Herrn Scorsese spielen. Und Spielberg hat auch mal zu mir gesagt: „Your smile is worth two million dollars.“ Aber hin- und herfliegen, das ist nichts für mich. Vielleicht in zehn Jahren.

Sie leben seit längerer Zeit auf Mallorca, weil Sie sich ein Leben in Deutschland nicht mehr vorstellen können?In Deutschland zu leben wäre zu eng für mich. Ich brauche ein bisschen meine Freiheit, Anonymität. Aber nur dauernd auf Mallorca leben würde mich genauso langweilen. Ich brauche einfach das Hin und Her. Ich liebe Barcelona – eine tolle Stadt. Ich mag London sehr gerne. Ich bin auch gerne mal einen Monat in Amerika, dann ist gut, und dann verpulvere ich auch gerne mein Geld. Ich habe nicht den Ehrgeiz, da noch mal Fuß zu fassen. Aber man weiß ja nie, was kommt. Ich versuche erst mal, meine Rollen gut zu spielen. Alles andere ergibt sich von selber.

Ihre Karriere wird ja immer gerne mit ihren Gefängnis-Aufenthalten verbunden. Stört Sie das eigentlich?Ja, das stört mich schon.