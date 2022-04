Zu Beginn hatte Lammers den Rat informiert, dass trotz großen Interesses in Halen noch nicht genug Verträge für die DSL-Richtfunktechnik von ICA-Media unterschrieben wurden, damit die Firma in konkrete Planungen eintreten könne. Er appellierte an jene, die für sich diese Technik wollten, die Voraussetzungen für den Startschuss zu schaffen.