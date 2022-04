Die Citibank zeigte sich ,,überrascht" über die Kritik. Parallel zum Betriebsrat und der Belegschaft sei am Mittwoch auch die Politik informiert worden, betonte Unternehmenssprecher Christian Kroos auf Anfrage. Er kündigte zugleich an, die Citibank werde Subventionen in Höhe von 1,6 Millionen DM zurückzahlen.

Die Bank hatte ihre Entscheidungen zuvor auf Betriebsversammlungen erläutert. In einer schriftlichen Mitteilung heiß es, neben dem Call-Center in Nordhorn werde auch der Standort Aachen geschlossen. In Aachen sind den Angaben zufolge 115 Arbeitsplätze (139 Mitarbeiter) betroffen, in Nordhorn 375 Stellen (515 Beschäftigte). Dafür sollen knapp 350 neue Arbeitsplätze in Duisburg geschaffen werden, wo das Dienstleistungszentrum mit seinen jetzt schon 1000 Stellen ausgebaut wird. 60 weitere Arbeitsplätze im Kartengeschäft will die Bank nach Barcelona verlagern.

Das Kreditinstitut betonte, allen betroffenen Mitarbeitern würden Stellen in Duisburg zu besseren Konditionen angeboten. Außerdem übernehme die Citibank die Kosten für Umzüge, und es solle einen Ausgleich für längere Fahrten zum Arbeitsplatz geben.

Zudem wird bei der Citibank über einen regelmäßigen Bustransfer nach Duisburg nachgedacht. In Nordhorn hieß es allerdings, Pendler aus der Grafschaft Bentheim müssten tägliche Fahrtzeiten von schätzungsweise drei Stunden in Kauf nehmen, was vor allem für Teilzeitbeschäftigte wenig attraktiv sei. Bankensprecher Kroos sagte indessen, es gebe unter den Beschäftigten ,,großes Interesse an Duisburg".

Die Citibank begründete die Konzentration des Dienstleistungsbereichs mit der Notwendigkeit einer effizienteren Organisation. Insbesondere die insgesamt geringeren Gebäude- und Technologiekosten sowie die Möglichkeit zur besseren Ausnutzung der Kapazitäten hätten den Ausschlag gegeben. Auch sei nicht geplant, die Gesamtzahl der Mitarbeiter in Deutschland zu reduzieren. Die Zahl der Arbeitsplätze solle vielmehr steigen, und zwar um rund 100 auf rund insgesamt 5500 im Laufe des nächstens Jahres.