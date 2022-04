Wie gut, dass Oldenburg so nahe zu Quakenbrück liegt, denn sonst hätte sich Daniel Strauch seinen Einsatz wohl abschminken können. Der Ex-Drache hatte daheim in Oldenburg nur einen Sportschuh eingepackt, was er erst in der Quakenbrücker Kabine merkte. Was tun? Ein Kurier holte „mal eben“ das fehlende Objekt, damit Strauch dabei sein konnte. Dabei in besonderer Art waren die Fans – 300 im Oldenburger Gelb, 2700 in der Mehrzahl in Weiß entsprechend der Dragons-Devise „Wird es heiß, trag ich Weiß“. Eigens für das Derby hatten sie ein Spruchband bemalt („It’s Derbytime – it’s fighttime“), entrollten die riesigen Tücher, auf denen die Maskottchen beider Klubs gemalt waren, und machten sofort klar, wer das Sagen hat. „Sie haben eine hervorragende Stimmung gemacht. Da war sofort eine Wechselbeziehung zu den Spielern da“, lobte Trainer Thorsten Leibenath die Kulisse, die sich zumindest ebenso wie ihre Idole auf dieses Derby vorbereitet hatte. Und hinterher? Wie kleine Jungs machten sich die Helden vor der Fantribüne auf dem Parkettboden lang und stimmten mit witzigem US-Akzent in das von den Fans gegrölte „Humba täterä“ ein. Baskets-Coach Predrag Krunic diskutierte erst über und mit Schiedsrichtern, sagte dann kurz und knapp: „Wir haben im letzten Viertel noch versucht, ins Spiel zu kommen, aber es ging nicht.“