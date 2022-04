Dass dieses unter den rund 70 Zuhörern in unterschiedliche Richtungen ausschlägt, wurde insbesondere beim Thema Hüntestraße deutlich. Bei von Bechtluft vorgestellten Überlegungen für den Rückbau eines Abschnitts der Straße gingen die Meinungen auseinander.

Die Hüntestraße, die von der B70 in Richtung Rheder Straße beziehungsweise Ortsmitte führt, wird künftig gewissermaßen zweigeteilt. Auf Höhe des Weißen Bildes wird zurzeit eine abknickende Vorfahrt eingerichtet. Ziel ist es, den Verkehr von der Bundesstraße durch das Gewerbegebiet über die Rheder Straße beziehungsweise in Richtung A31 zu lenken. Die Bauarbeiten im Kreuzungsbereich Hüntestraße/Zu den Ems-auen sind inzwischen weit vorangeschritten, die Abschlussdecke auf der Fahrbahn aufgetragen.

Passend zu den Planungen für den ab Januar avisierten Bau einer Seniorenwohnanlage mit Pflegeheim auf dem Gelände des ehemaligen Franziskanerklosters (wir berichteten) soll der untere Teil der Hüntestraße verkehrsberuhigt ausgebaut werden. Einen Zeitplan gebe es aber noch nicht, so Bechtluft. In diesem Fall würden die Anwohner wie üblich an den Kosten beteiligt. Dies wurde von einigen Zuhörern kritisiert.

Anwohner des oberen Teils der Hüntestraße äußerten unterdessen ihre Bedenken gegen eine starke Zunahme des Verkehrs. Dies sah auch der Papenburger CDG-Ratsherr Hermann-Josef Abeln als Gast der Versammlung so: '"'Man sollte den Anwohnern keinen Sand in die Augen streuen. Der Verkehr auf der Hüntestraße wird weiter zunehmen. Die Straße wird im Prinzip ein Autobahnzubringer.'"'

Gute Nachrichten überbrachte Bechtluft für zwei weitere Verkehrsprojekte. Wie der Bürgermeister mitteilte, soll die Straße '"'Zu den Wallwiesen'"' im Gewerbegebiet im kommenden Jahr eine geschlossene Fahrbahndecke erhalten. Im Haushaltsplan 2008 seien dafür 170000 Euro angemeldet. Ebenfalls 2008 könnte der lang ersehnte Bau einer Verbindung zwischen Waldsee- und Rheder Straße durch den '"'Ellerloh'"' Wirklichkeit werden. Hierfür sind im Etat 450 000 Euro vorgesehen. Die Stadt Papenburg hat über das Amt für Geoinformation, Landwirtschaft und Liegenschaften (GLL) in Meppen gleichwohl eine finanzielle Förderung beantragt. Das Vorhaben wird mit maximal 50 Prozent unterstützt. Mit einer Entscheidung rechnet Bechtluft noch in diesem Jahr.

Neutral verhält sich die Stadt bei der Entscheidung durch den Landkreis, welcher der beiden Aschendorfer Kindergärten (St. Amandus und Villa Kunterbunt) als Familienzentrum anerkannt wird. Bechtluft: '"'Wir unterstützen beide Anträge. Am liebsten hätten wir zwei Familienzentren in Aschendorf.'"'