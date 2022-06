Für Williams bestreitet Hülkenberg sein erstes Jahr in der «Königsklasse» des Motorsports. Nachdem er in der ersten Saisonhälfte noch mit Problemen zu kämpfen hatte, läuft es mittlerweile rund bei dem dem Sieger der Formel-Nachwuchsserie GP2 des vergangenen Jahres. In den vergangenen sechs Rennen fuhr Hülkenberg viermal in die Top Ten. Seinem erfahrenen Teamkollegen Rubens Barrichello konnte er ein ums andere Mal Paroli bieten.

«Ich glaube, ich kann hier viel lernen, viel für mich mitnehmen und wie gesagt: Ich kann mir im Moment kein besseres Team vorstellen», sagte Hülkenberg über Williams. Dort haben deutsche Piloten Tradition: Hülkenberg stieg vor der laufenden Saison von Ersatz- zum Stammfahrer auf, nachdem Nico Rosberg den Rennstall Richtung Mercedes verlassen hatte. Vor dem Wiesbadener waren Ralf Schumacher und auch Nick Heidfeld für Williams an den Start gegangen.