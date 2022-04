«Ich bin sicher, wir hätten noch viel bewegen können», wurde der zutiefst enttäuschte Hoffmann in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Ursprünglich sollte der mit einem Jahressalär von einer Million Euro dotierte Vertrag des 48-jährigen Kaufmanns am 31. Dezember auslaufen, nun einigte man sich auf eine Abfindung. Mit ihm geht auch Marketing-Vorstand Katja Kraus.

«Die Entwicklung der letzten Wochen bedauere ich, aber ich sehe auch eine sehr große Chance», sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Ernst-Otto Rieckhoff bei einer Pressekonferenz. Die Entscheidung sei nach «unerträglichen Wochen» mit großer Mehrheit im zwölfköpfigen Rat gefallen. Für den Neuanfang des als Chaos-Club verschrienen Traditionsvereins machte das mächtige Gremium Nägel mit Köpfen: Den hauptamtlichen Vorsitz übernimmt kommissarisch der Hamburger FDP- Politiker Carl-Edgar Jarchow. Der 55 Jahre alte Bürgerschaftsabgeordnete ist in HSV-Fragen nicht unbeleckt.

Er war von 2001 bis 2004 Aufsichtsratsmitglied und kritisierte zuletzt öffentlich die endlos lange Sportchefsuche. «Das ist ein besonderer Tag für mich. So lange ich lebe, bin ich Fan des Vereins», sagte Jarchow. Er habe keine langfristigen Ambitionen und werde sich nach Beendigung seiner Tätigkeit auf seinen Dauerkartenplatz zurücksetzen, betonte der gelernte Außenhandelskaufmann. Jarchow sei ein hanseatischer Kaufmann mit unwahrscheinlich großer Leidenschaft für den HSV, so Rieckhoff. Seine Hauptaufgabe sei «Ruhe reinzubringen, dass die Mannschaft arbeiten kann». Noch am gleichen Tag stellte sich der neue Chef Trainer Michael Oenning und der Mannschaft vor. Ein regulärer Vereinschef soll möglichst bis zum Beginn der neuen Saison gefunden werden.

Für den Marketingbereich soll sich von sofort an statt Ex- Nationaltorhüterin Kraus Joachim Hilke verantwortlich zeichnen. Der ehemalige Geschäftsführer des Sportrechtevermarkters Sportfive war auch Ende der 90er Jahre kurzzeitig Mitglied des HSV-Vorstandes. «Die Rolle ist mir auf den Leib geschneidert», so Hilke.

Die Spieler hielten sich auffällig zurück mit Bewertungen. «Dazu habe ich nichts zu sagen», meinte Kapitän Heiko Westermann unmittelbar vor dem Training. Paolo Guerrero sieht es ähnlich: «Das ist nicht unser Problem. Wir müssen gegen Köln gewinnen.»

In Hoffmann verlässt eine umstrittene Führungspersönlichkeit den HSV. Sich selbst an den Abgrund manövriert hatte er sich mit der Trennung vom beliebten Sportdirektor Dietmar Beiersdorfer im Juni 2009. Danach wurde Hoffmann als Alleinherrscher und Sonnengott geziehen, der keine starke Persönlichkeit neben sich dulden würde. Auch Idol Uwe Seeler wandte sich immer mehr vom Macher Hoffmann ab und sah in dessen Gebaren den Herd für die «Never Ending Story» aus Zwist, Unruhe und sportlichem Mittelmaß beim kriselnden HSV.