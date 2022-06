Zu den von der Regierung gestellten Bedingungen zählt unter anderen, dass die Rebellen die Kampfhandlungen einstellen, sich aus allen militärischen Stellungen zurückziehen, die gefangenen jemenitische Soldaten freilassen und das erbeutete Kriegsmaterial an das Militär zurückgeben.

Das jemenitische Militär hatte im vergangenen August eine Großoffensive gegen Stellungen der Aufständischen im Norden des Landes gestartet. In die Kämpfe war zeitweise sogar das Nachbarland Saudi-Arabien verwickelt worden. Saudische Kampfjets bombardierten dabei mit Billigung der Regierung in Sanaa mehrfach Ortschaften im Houthi-Gebiet. Rebellen griffen wiederum saudische Grenzposten an.

An dieser Nebenfront hatten die Aufständischen bereits am Montag eine einseitige Waffenruhe proklamiert. Die Regierung in Riad erklärte daraufhin die Kampfhandlungen seinerseits für beendet. In dem seit 2004 schwelenden Krieg kamen Tausende Jemeniten und zuletzt auch 113 Saudis ums Leben.

Der Konflikt mit den schiitischen Guerillas ist aber nicht der einzige Faktor, der die Existenz des Jemens gefährdet. Im weiten Hinterland des bitterarmen Landes hat sich über die letzten Jahre ein aktiver Ableger des Terrornetzes El Kaida eingenistet. Im Süden mit seiner Küste und den Häfen am Golf von Aden betreiben wiederum Sezessionisten eine Abspaltung dieses Landesteils.

In der Nacht zum Samstag fassten die Behörden in der südöstlichen Hafenstadt Mukalla einen potenziellen Selbstmordattentäter. Der El-Kaida-Extremist sei mit einer Sprengstoffweste auf einem Motorrad unterwegs gewesen und habe Anschläge gegen Wirtschaftseinrichtungen in der Stadt geplant, teilte das jemenitische Innenministerium mit.