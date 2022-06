"Hätten wir wirklich einen MKS-Fall, dann würden die Journalisten den Virus überall mit hinschleppen", sagte Landwirtin Martina Berning. Dass von der Polizei keine weiträumige Absperrung vorgenommen worden war, hält sie für nicht in Ordnung. Bis fast vor die Stalltore waren den zu Scharen eingefallenen Fotografen, Kamerateams und Journalisten am Dienstag Zutritt gewährt worden. Dafür kritisierte gestern auch Bundeslandwirtschaftsministerin Renate Künast das von ihrer grünen Parteifreundin Bärbel Höhn geleitete NRW-Landwirtschaftsministerium, wetterte: "Wo ist dort eigentlich der Sperrbezirk?" Zudem wurden die Blut- und Gewebeproben von den 90 gekeulten Schweine per PKW anstatt mit dem Hubschauber nach Tübingen gebracht, so dass im Notfall wertvolle Zeit verloren gegangen wäre. Höhn leitete die Vorwürfe weiter an den Kreis Steinfurt. "Wir haben uns über die Kreisverwaltung sehr geärgert. Die Defizite haben dort gelegen."

Landrat Thomas Kubendorff räumte Fehler ein: "Unsere Strategie ist nicht aufgegangen, weil wir nicht mit so einem großen Medienaufgebot gerechnet hatten", sagte er. Kritik kam gestern auch vom Vorsitzenden der FDP-Kreistagsfraktion, Patrick Horstmann, der eine Anfrage gestellt hat, ob die Kreisverwaltung alle Verhaltensmaßregelungen korrekt umgesetzt hat.Gestern ordnete der Kreis eine "hermetische Abschottung" der Sperrzone im Umkreis von drei Kilometern des Hofes in Horstmar-Leer an. Teilstücke der L 570 und der K 65 bleiben gesperrt, solange keine Klarheit über die Testergebnisse besteht, erklärte Kreis-Pressesprecher Werner E. Hasse, der zu seiner Überraschung gestern sogar einem Korrespondenten der New York Times Rede und Antwort stehen musste. "Wir werden noch weltberühmt", staunt er über das Medieninteresse für den MKS-Verdachtsfall. Ob das Glück auf Seiten der Landwirte bleibt, wird voraussichtlich am Freitag feststehen. Bis dahin sollen die Untersuchungen in Tübingen abgeschlossen sein. Der Verdachtsfall in Horstmar lässt in der Region jedoch den Ruf nach Schutzimpfungen lauter werden.

Der Vize-Päsident des westfälisch-lippischen Landwirtschaftsverbandes, Hans-Jürgen Kleinmann, rief die Bundesregierung erneut auf, ein Impfprogramm aufzulegen. "Die Bauern haben an den Krisen schon schwer genug zu knacken. Damit es nicht zu einem MKS-Flächenbrand kommt, sind Impfungen geboten." Karl-Josef Laumann (MdB) forderte darüber hinaus die sofortige Einstellung der Massenkeulungen, "da diese Methode der Seuchenbekämpfung der Vergangenheit angehört und ethisch nicht vertretbar ist". Aus Angst vor der Maul- und Klauenseuche hat der Zoo in Münster seine Pforten vorerst geschlossen. Ob der Reitverein Riesenbeck sein Traditionsturnier, das "Riesenbeck International" absagen wird, will der Vorstand über Ostern entscheiden. Weiter geschlossen bleiben die Landwirtschaftsschulen in Münster und Borken. Tiertransporte aus dem Kreis Steinfurt in Nachbarkreise - und Städte werden von der Kreisverwaltung nicht mehr genehmigt. Es gab gestern aber auch eine gute Nachricht. Denn Martina Berning, die Bäuerin aus Horstmar-Leer, die mit angesehen hat, wie ihre 90 Schweine eine ganze Nacht lang gekeult wurden, ist sich sicher: "Wir werden weitermachen."