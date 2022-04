Sie fällt über ihre zahlreichen Verehrer her und stillt an ihnen ihren Durst nach Blut. Als der Nachschub gut aussehender Jungs knapp wird, greift sie auf die zurück, die ansonsten keine Chance bei ihr gehabt hätten, bis der städtische Bestand an Jungmännern ganz beträchtlich dezimiert ist. Allmählich begreift ihre beste Freundin Needy (Amanda Seyfried, «Mamma Mia!»), was mit Jennifer los ist, und versucht, die Freundin von ihrer unseligen Neigung zu befreien und die Jungs der Kleinstadt zu retten.