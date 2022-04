Bei dem Benefizkonzert der Band '"'Blue Jean Bops'"' kam der stattliche Betrag von insgesamt 4200 Euro zusammen, der durch eine Einzelspende auf insgesamt 7200 Euro erhöht wurde. Dieser Betrag wird über den deutschen Honorarkonsul in Thailand, Hagen Dirksen, direkt an hilfebedürftige Flutopfer in Südthailand verteilt (wir berichteten).

Die Summe setzt sich aus dem Erlös des Speisen- und Getränkeverkaufs während des Konzerts am Freitagabend zusammen. '"'Außerdem haben wir Spendendosen aufgestellt, die von den Gästen gut gefüllt wurden'"', berichtete Mitarbeiter Peter Otte im Kampe. Er war genau wie der Wirt Lothar Dierkes-Wojtala begeistert von der Spendenfreude der vielen Gäste und der besonderen Atmosphäre im Gasthof, in dem beinahe kein Durchkommen war. '"'Das war so ein bisschen wie in alten Basketballzeiten'"', schwärmte Otte im Kampe, der wie die anderen im Team auf Bezahlung verzichtete. Den Erlös zu spenden sei dank der zahlreichen Sponsoren des Abends möglich gewesen, ergänzte Dierkes-Wojtala.

Der Bramscher SPD-Bundestagsabgeordnete und Asienexperte Volker Neumann hatte die zahlreichen Gäste in seiner Funktion als Schirmherr der Veranstaltung begrüßt und forderte zu großzügigen Spenden auf. Die Band, die in der '"'Alten Post'"' inzwischen fast zu Hause ist, verzichtete für den guten Zweck ebenfalls gern auf ihre Gage. Martin Reinoss, der das Konzert besuchte, sagte: '"'Gerade die Familien haben große Existenzängste, da ihnen der Tsunami die Grundlagen zum Überleben genommen hat.'"' Er fand es gut, dass mit dieser Veranstaltung gerade an der Stelle geholfen werde.

'"'Es fehlt an allem'"', meinte auch Neumann, der sich aber kurz fasste, weil er '"'nicht durch lange Reden in den Mittelpunkt der Veranstaltung rücken wollte'"' und stattdessen lieber mitfeierte.