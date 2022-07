Aber wie Bernhard Bührmann bestätigt, lernt man auch in diesem Beruf nie aus. In seiner kleinen Werkstatt im Kunstgewerbegeschäft „Holzwurm“ in Menslage arbeitet er in diesen Tagen an den beliebten Krippenfiguren. Sie entstehen nach von ihm handgefertigten Gipsmodellen. Denn im Gegensatz zu Holz lassen sich die Modelle, nach denen später gearbeitet wird, noch verändern.

Holz ist ein Naturstoff, der genaue Kenntnisse voraussetzt. Bernhard Bührmann bearbeitet sogar alte Eichenbalken, die mehrere Hundert Jahre alt und inzwischen steinhart sind. Aber auch Linde, die sich von allen Holzarten am besten schnitzen lässt. Bei der eigentlichen Schnitzarbeit darf kein Fehler passieren, denn was einmal weggeschlagen wurde, kann natürlich nicht mehr drangesetzt werden. Das bedeutet, die Arbeit am Holz ist endgültig. Deshalb also die Gipsmodelle, denn nicht nur Größe und Form müssen stimmen, sondern auch die Proportionen. Feingefühl, Konzentration und Präzision sind Voraussetzung. Darüber hinaus entstehen unter seinen Händen auch Kirchenfiguren oder Korpusse mit mehr als 130 Zentimeter Höhe, und er ist bekannt als Schnitzer der Giebelbalkeninschriften an vielen Artländer Fachwerkhäusern.

Bernhard Bührmann hat schon als Junge angefangen zu schnitzen, und diese Leidenschaft hat er bis heute behalten. Deshalb wecken Herausforderungen und neue Aufträge schnell sein Interesse. Das kostet viel Zeit, Kraft und Ausdauer. Einen Ausgleich zu dieser Arbeit findet Bernhard Bührmann in der Rosenzucht und in der Musik, er ist Mitglied in einer Hornbläsergruppe.

So viel zur Entstehung von Krippenfiguren. Die Leser wissen jetzt, warum Bernhard Bührmann nicht gestört werden will, wenn die Tür zu seiner Werkstatt geschlossen ist.