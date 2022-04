Den in zwei Vorrundengruppen eingeteilten Teams winkt im Siegesfalle neben einer Geldprämie der Wanderpokal der Stadt Bramsche. Größte Attraktivität brachte die Auslosung für die Vorrundengruppe A: Dort geht der 1. FCR Bramsche als Titelverteidiger sicherlich favorisiert ins Rennen. Abzuwarten ist jedoch, ob der Bezirksoberligist in stärkster Besetzung antritt: Einen Tag zuvor nimmt der FCR noch an einem Hallenturnier mit hochkarätiger Konkurrenz in Wallenhorst teil.