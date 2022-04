Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Hollywood-Studios verlieren Prozess um Raubkopien 24.02.2011, 08:26 Uhr

Internetanbieter sind in Australien nicht verpflichtet, das Herunterladen oder den Austausch von Raubkopien zu unterbinden. Das bestätigte ein Berufungsgericht in Sydney am Donnerstag. Der Richter hielt die Entscheidung der niedrigeren Instanz aufrecht.