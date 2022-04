Nicht nur die bevorstehende Fußballweltmeisterschaft in Deutschland bewegt in den Niederlanden derzeit die Gemüter. Die ganze Nation diskutiert mehr über den Matjes als über das Oranje-Team. Denn der Hering ist zu mager. Ein Volk schlägt Alarm.

Ausgelöst wurde er von den niederländischen Fischern auf der Nordsee, die derzeit den '"'Hollandse Nieuwe Haring'"' fangen sollen, um ihn rechtzeitig zu Beginn der neuen Heringsaison in der kommenden Woche am 30. Mai in Scheveningen an Land zu bringen. Dann beginnt traditionell die kulinarische Zeit rund um den Fisch. Nicht so in diesem Jahr.

Die erste Hiobsbotschaft kam vom Hering-Trailer '"'Wiron eins'"'. Der Kapitän meldete, dass alle Heringe, die bisher ins Netz gingen, '"'viel zu mager sind'"'. Mit dieser unansehnlichen Beute können wir nicht nach Hause kommen, beschlossen die Fischer und stoppten den Fang. Seit Tagen spielen sie nur noch Karten auf hoher See. Der Hering-Alarm schockt seither das Land. Aber er ist berechtigt. Erste Proben ergaben nämlich, dass der '"'Hollandse Nieuwe'"' nur einen Fettgehalt von sieben Prozent hat. Ein saftiger schmackhafter Matjes-Hering aber braucht mindestens zwölf Prozent, besser 18 bis 20 Prozent an Fett, damit er richtig mundet. Dann ist er nicht nur ein Leckerbissen, sondern auch überaus gesund. Denn der fette Hering enthält Omega-3-Fettsäuren, viel Vitamin D, E und B, Magnesium, Zink und Jod. Nährstoffe, die der menschliche Körper - nicht nur der holländische - einfach braucht. '"'Das Klima ist schuld'"', erklärt der Fischbiologe Hans Hooting die Besorgnis erregende Lage. '"'Es war im März und April viel zu kalt. Die Nordsee hat sich nicht genug erwärmt, so dass der Plank-ton zu langsam gewachsen ist.'"' Nach Schätzung des Experten kann es noch bis zu zwei Wochen dauern, bis der Matjes endlich seine richtigen Fettproportionen hat. Das macht wiederum viele Niederländer richtig nervös. Manchen raubt es schon den Schlaf. Denn ab nächste Woche sollen im ganzen Land eigentlich die unzähligen Hering-Partys steigen. Sie sind kulinarische und gesellschaftliche Höhepunkte, wo man sich sehen lässt und gesehen werden will. Maarten de Heer, General-Manager des renommierten Crown-Plaza-Promenade-Hotels in Den Haag, zog schon die Notbremse. '"'Ich bedauere außerordentlich, Ihnen mitteilen zu müssen, dass unsere Gala nicht wie geplant am 30. Mai stattfinden kann'"', teilte er seinen Gästen per Brief mit.