Die erste Sitzung des KKC am 11. Februar startet unter dem Titel '"'Karneval in Rio'"' Die Hollager Narren freuen sich auf ein rauschendes Fest mit der Sambagruppe '"'copakabana'"' der Musikschule Osnabrück, der Schlager-Polizei, den KKC-Tanzgruppen, dem Männerballett, Pastor Reinhard Potts und weiteren Büttenrednern. '"'Wir hoffen, dass auch unser Publikum kostümiert erscheinen wird'"', sagte Präsident Heinz Grünebaum, '"'wobei wir natürlich niemanden dazu zwingen können und wollen'"'.

Vorfreude herrscht bei den Hollager Karnevalisten auf das Karnevalswochenende, das am 24. Februar mit der Galasitzung beginnt. Dann ist die Guggenmusikgruppe '"'Reppischfäger'"' aus der Dietikon (Schweiz) wieder zu Gast. '"'Nüüt isch unmöglich - 30 Jahre Reppischfäger'"' lautet das Motto, unter dem sie in Münster, Osnabrück und Hollage diverse Auftritte absolvieren werden. Ein Highlight der besonderen Art bieten sie dabei nur in Hollage. Am Sonntag, 26. Februar, laden die '"'Reppischfäger'"' zu einem einmaligen Konzerterlebnis in die St.-Josef-Kirche ein. Unter dem Motto '"'Guggenmusik trifft Kirchenorgel'"' präsentieren sie um 11 Uhr gemeinsam mit dem Organisten Bernhard Hörler ihr nur ein einziges Mal in der Schweiz aufgeführtes Sonderkonzert aus Anlass ihres 30-jährigen Jubiläums.

Die KKC-Termine im Überblick: 4. Februar, Karneval der Kolpingjugend; 11. Februar Kostümfest; 19. Februar Seniorenkarneval; 24. Februar Galasitzung; 26. Februar Konzert der Reppischfäger in der Kirche; 26. Februar Kinderkarneval. Karten für die Karnevalssitzungen gibt es bei Q1, Ideenhaus, Hinrichs und Gasthaus Barlag. Gruppen können Karten auch direkt bei Christian Voßgröne unter Telefon 05407/ 39633 ordern.