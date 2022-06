Das große Auktionsangebot von 350 Färsen lockte viele Kaufinteressenten in die Emslandhallen. Schon im Vorfeld hatten sowohl italienische als auch spanische Geschäftspartner der WEU signalisiert, größere Partien ersteigern zu wollen. Auch ein großer Milchviehbetrieb aus Sachsen wollte sich in Lingen mit Qualitätsfärsen eindecken. Über treuhänderische Kaufaufträge wechselten einige Spitzentiere nach Bayern und Baden-Württemberg. Den Spitzenpreis der Auktion (1850 Euro) erzielte Hermann Ekkel, Itterbeck, für "Primola", eine mit 84 Punkten bewertete Tochter des Testbullen Likud, die als Jackpotfärse für den WEU-Konvent gemeldet ist. Auch zwei bemerkenswerte Töchter des Testbullen Andorra, angeboten von Josef Bohmann, Hilkenbrook, und Friedrich Westrick, Halle, nahmen eine Spitzenposition in der Preishitliste ein. Die Audric-Tochter "Hallo" aus dem Zuchtbetrieb Albert Wobbe, Listrup, wurde an einen Züchter nach Bayern verschickt. Besondere Erwähnung erhielt das überzeugende Debüt der Töchter der Bullen Saphir und Dolch, die deutlich über dem Durchschnittspreis von 1252 Euro lagen. Der flotte Auktionsverlauf setzte sich bei der Versteigerung der Zuchtkälber und Mastbullen fort. Die weiblichen Tiere wurden für durchschnittlich 480 Euro zugeschlagen, 70 schwarzbunte Bullkälber für 384 Euro im Schnitt. Die nächsten WEU-Auktionen finden am 4. Januar in Cloppenburg und am 18. Januar in Lingen statt.