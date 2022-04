Meeh: Ja. Die Kooperationsvereinbarung kann sogar als hochschulweite Innovation bezeichnet werden. Dies ist ein Grund, weshalb die Volksbank Lingen und wir besonders stolz auf die Vereinbarung sind. Die Volksbank zeigt durch die Vereinbarung zum einen ihr Engagement für die Region, zum anderen unterstützt sie gleichzeitig ihre Firmenkunden. Viele von ihnen leiden bekanntlich unter einem Fachkräftemangel. Darüber hinaus stehen viele Unternehmen naturgemäß vor neuen Herausforderungen, um am Markt bestehen zu können, seien sie technischer, betriebswirtschaftlicher oder sozialer Art.

Zentraler Punkt der Kooperation ist in erster Linie die Förderung des Departments Management und Technik (MuT) und des neuen Studiengangs „Betriebswirtschaft und Management“. Herr Meeh, wo sehen Sie die größten Vorteile für kommende Studierende?

Meeh: Zunächst wird der zukünftige Bedarf an Betriebswirten als weiterhin hoch eingeschätzt, soll heißen, es bestehen gute Berufsaussichten für unsere Absolventinnen und Absolventen. Der Studiengang schließt sich nicht der vielfach vorherrschenden Entwicklung an, Studiengänge eng auszurichten, z.B. bezogen auf spezifische Branchen wie Tourismus oder auf bestimmte Aufgabenfelder – überspitzt ausgedrückt: „Bachelor für das Hinterradfederbein schwerer Nutzfahrzeuge“. Unsere Studierenden genießen ein fundiertes, breit angelegtes Studium. Zusätzlich ist das Training von Sozialkompetenzen (wie Sprache, persönliches Auftreten etc.) ebenso vorgesehen wie die Möglichkeit für Spezialisierungen oder über den Tellerrand hinaus zu studieren und sich entsprechende Leistungen auch anrechnen zu lassen.

Anders als an Hochschulen mit Hunderten von Teilnehmern in einem Hörsaal ist die Zahl der Studierenden in Ihrem Department MuT noch überschaubar. Ein Vorteil für die jungen Leute?

Meeh: In großen Hochschulen mit Hunderten von Kommilitoninnen und Kommilitonen in einem Hörsaal in einer Vorlesung zu sitzen – damit kommen viele Studierende nicht zurecht oder wollen dies schlicht nicht. Die Dozentin oder der Dozent wird dort – fast schon gezwungenermaßen – für viele zu einer unnahbaren Person. Hier, am Department für MuT, bekomme ich mit, wer etwas nicht verstanden hat. Häufig sind es nur ein, zwei ausführende Sätze oder ein kurzer Besuch in meiner Sprechstunde, was den Studentinnen bzw. Studenten hilft, wieder „aufs Gleis“ zu kommen, oder ihnen die notwendigen Hinweise dafür gibt.