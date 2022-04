Diese Zeiten sind vergangen: Nun strahlt die Sonne durch ein buntes, raumhohes Fenster und wirft ein mosaikartiges Farbenmuster auf den Fußboden. '"'Die klaren Töne im Licht- und Farbenspiel sollen bei den Abschiedszeremonien für die Gemeinde tröstlich sein und die bisher kühle und dunkle in eine hoffnungsvolle Atmosphäre wandeln'"', erläutert Architektin Miriam Witte vom Büro MQuadrat ihren Designentwurf.

Für das Fenster, das in einen Rahmen aus Buchenholz eingelassen und durch ein anthrazitfarbenes Kreuz asymmetrisch geteilt wird, wurden Buntglasscherben in fünf Farben an eine Trägerscheibe angeschmolzen. Dass der farbenfrohe Neuzugang momentan noch ein wenig fremd in den dunklen Backsteinmauern wirke, dessen ist sich auch Mark Westerheide, Kirchenvorstandsmitglied von St. Barbara, bewusst. '"'Im nächsten Schritt sollen daher die Innenwände weiß verputzt werden'"', so Westerheide.

Längerfristig plant die Kirchengemeinde nicht nur die Umgestaltung, sondern auch eine räumliche Erweiterung des alten Baues. '"'Häufig bietet die Kapelle den Trauergemeinden nicht ausreichend Platz'"', musste Pfarrer Karlheinz Fischer schon bei diversen Abschiedszeremonien feststellen.

Eine Überdachung des Vorplatzes in den kommenden Jahren soll hier Abhilfe schaffen.